Столичный кинотеатр "Восход" превратят в досуговый центр

Здание бывшего кинотеатра "Восход" 1971 года постройки после реконструкции будут использовать как многофункциональный культурно-досуговый центр. Там разместятся кафе и магазины, выставочные пространства и детский образовательный центр, сообщается на сайте Архсовета Москвы.

"В настоящее время бывший кинотеатр "Восход" на улице Михайлова находится в законсервированном состоянии. Реконструкция предполагает эффективное использование существующего здания – здесь планируют разместить супермаркет, торговую галерею, кафе, выставочный зал, – цитирует пресс-служба совета главного архитектора столицы Сергея Кузнецова. – Политика мэра Москвы Сергея Собянина направлена, в частности, на развитие малого и среднего бизнеса, так что, помимо досуговой и культурно-развлекательной функций, "Восход" будет также выполнять и эту задачу".

Выставки будут проводить на втором и третьем этаже бывшего кинотеатра. Там же появятся магазины. На первом разместится продовольственный супермаркет и небольшое кафе. Культурный центр станет площадкой для сезонных ярмарок и развлекательных мероприятий. В "Восходе" также планируется организовать постоянные кружки для участников разных возрастов.

Здание располагается на участке в 0,14 гектара. Площадь застройки составит 1400 квадратных метров. Основной нового облика здания станет концепция, разработанная британским архитектурным бюро Аманды Ливит.

В столице проходит масштабная реконструкция зданий старых кинотеатров. Их превращают в современные культурные центры, с сохранением основной функции. Все кинотеатры планируется оборудовать бесплатным Wi-Fi.