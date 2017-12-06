Столичный кинотеатр "Восход" превратят в досуговый центр

6 декабря, 16:53
Фото: Архсовет Москвы
Здание бывшего кинотеатра "Восход" 1971 года постройки после реконструкции будут использовать как многофункциональный культурно-досуговый центр. Там разместятся кафе и магазины, выставочные пространства и детский образовательный центр, сообщается на сайте Архсовета Москвы.
"В настоящее время бывший кинотеатр "Восход" на улице Михайлова находится в законсервированном состоянии. Реконструкция предполагает эффективное использование существующего здания – здесь планируют разместить супермаркет, торговую галерею, кафе, выставочный зал, – цитирует пресс-служба совета главного архитектора столицы Сергея Кузнецова. – Политика мэра Москвы Сергея Собянина направлена, в частности, на развитие малого и среднего бизнеса, так что, помимо досуговой и культурно-развлекательной функций, "Восход" будет также выполнять и эту задачу".
Выставки будут проводить на втором и третьем этаже бывшего кинотеатра. Там же появятся магазины. На первом разместится продовольственный супермаркет и небольшое кафе. Культурный центр станет площадкой для сезонных ярмарок и развлекательных мероприятий. В "Восходе" также планируется организовать постоянные кружки для участников разных возрастов.
Здание располагается на участке в 0,14 гектара. Площадь застройки составит 1400 квадратных метров. Основной нового облика здания станет концепция, разработанная британским архитектурным бюро Аманды Ливит.
В столице проходит масштабная реконструкция зданий старых кинотеатров. Их превращают в современные культурные центры, с сохранением основной функции. Все кинотеатры планируется оборудовать бесплатным Wi-Fi.
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