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Город

23 января, 22:43

Молодежный досуговый центр появится в Отрадном

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Молодежный досуговый центр появится на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа со ссылкой на префекта Алексея Беляева.

Здание расположится на Северном бульваре. Центр будет легковозводимый, что позволит за короткий срок ввести его в эксплуатацию, пояснил Беляев.

Он также отметил, что внутренние помещения здания будут трансформироваться при помощи перегородок, что позволит быстро приспосабливать здание к потребностям жителей, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что на улице Авиаторов в районе Солнцево построят торгово-развлекательный центр "Небо" c кинотеатром по проекту бюро Blank Architects. В комплексе, помимо различных магазинов, будут размещены фуд-корт, кинотеатр на пять залов, кофейня, подземный паркинг на 254 машино-места, а также открытая терраса.

Этажность торгового центра варьируется от двух до четырех этажей, в качестве облицовки фасадов будут использоваться кассеты белого и серого цветов, частично с покрытием "хамелеон" голубых тонов. Наклонное положение швов между панелями придаст динамику выступающим объемам.

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