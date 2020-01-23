ТРЦ c кинотеатром построят в Солнцеве

23 января, 11:04
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
На улице Авиаторов в районе Солнцево построят торгово-развлекательный центр "Небо" c кинотеатром по проекту бюро Blank Architects. ТРЦ появится по адресу: улица Авиаторов, владение 5.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, авторы вдохновлялись темой авиации. Главный фасад здания сделали прозрачным, с высоким остеклением.
"Торговые центры становятся более многофункциональными, учитывают разноформатные зоны для отдыха, спорта, работы и т. д. В комплексе на улице Авиаторов, помимо различных магазинов, будет фуд-корт, кинотеатр на пять залов, кофейня, подземный паркинг на 254 машино-места, а также открытая терраса, где летом в окружении зелени расположатся столики ресторанов", – рассказал Кузнецов.
Этажность торгового центра варьируется от двух до четырех этажей, в качестве облицовки фасадов будут использоваться кассеты белого и серого цветов, частично с покрытием "хамелеон" голубых тонов. Наклонное положение швов между панелями придаст динамику выступающим объемам.
Партнер Blank Architects Лукаш Качмарчик рассказал, что для создания фасада использовалось много отражающих и светлых материалов, чтобы здание растворялось в окружающей среде и менялось в зависимости от времени суток.
"Более контрастным по цвету мы сделали заднюю часть здания, где находится кинотеатр. Ярким акцентом является потолок, для него мы выбрали медный отражающий материал, таким образом он реагирует на фуд-корт, террассу и площадь перед зданием, бликуя и умножая теплое свечение", – отметил он.
Ранее сообщалось, что торгово-развлекательный центр с кинотеатром и подземным паркингом построят на территории транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". По замыслу авторов проекта, ТРЦ должен стать новым центром притяжения для жителей района Некрасовка, а также для пассажиров, которые будут пользоваться транспортно-пересадочным узлом "Некрасовка". Этот крупный ТПУ будет действовать на базе строящейся одноименной станции Кожуховской линии метро.
Площадь выделенного земельного участка составляет 3,82 гектара, тогда как общая площадь самого торгово-развлекательного центра с кинотеатром будет равняться 56,8 тысячи квадратных метров.
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