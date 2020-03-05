Центр семейного досуга появится в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центр семейного досуга с объектами спорта и медицины площадью 8,2 тысячи квадратных метров построят в столичном районе Южное Бутово. Решение о выставлении на торги земельного участка под строительство приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Предполагается, что объект возведут по адресу улица Брусилова, владение 19.

Ранее на этом месте хотели построить объединенный складской комплекс для хранения имущества и реквизита столичных театров, однако по просьбе местных жителей оно было отменено.

Решение о строительстве центра семейного досуга приняли в рамках программы "Мой район".

Префект СВАО ранее сообщил, что на северо-востоке столицы появится молодежный досуговый центр. Здание расположится на Северном бульваре. Центр будет легковозводимый, что позволит за короткий срок ввести его в эксплуатацию, пояснил Беляев.

Он также отметил, что внутренние помещения здания будут трансформироваться при помощи перегородок, что позволит быстро приспосабливать здание к потребностям жителей.

