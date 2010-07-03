Дворец водных видов спорта в "Лужниках" принял первых посетителей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Дворец водных видов спорта в "Лужниках" в воскресенье, 17 сентября, принял первых посетителей. После реставрации на огромной территории появились несколько уникальных бассейнов, в том числе под открытым небом, а также аквапарк с крутыми горками и другими водными аттракционами.

Официальное открытие дворца состоялось в сентябре. Тогда комплекс осмотрели Владимир Путин и Сергей Собянин. Мэр напомнил, что раньше на этом месте был бассейн, который практически развалился и не функционировал, и власти решили воссоздать новый современный центр водных видов спорта.

Летом, наблюдая еще за ходом строительства объекта, Сергей Собянин рассказал, что многофункциональный плавательный центр в "Лужниках" будет самым большим в Москве и одним из крупнейших в Европе. Тогда же мэр отметил, что по прогнозам количество посещений нового дворца будет почти в 40 раз выше того числа, которое было ранее при работе старого бассейна.

Реконструкция Дворца водных видов спорта стартовала в 2016 года по проекту московского бюро UNK project. Площадь пятиэтажного плавательного центра составила более 50 тысяч квадратных метров.

Новое здание сохранило основные черты прежнего сооружения. Концепция Дворца основана на архитектурных традициях 1950-х годов. Воссоздана колоннада. Главный и боковой фасады плавательного центра украсили реплики 12 барельефов, повторяющие исторические панно. Также фасады украшены орнаментом из колец, напоминающих об Олимпиаде-80. Украшавшие старое здание исторические барельефы сохранены, отреставрированы и размещены внутри нового дворца.

Фотогалерея Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 5

Особенностью плавательного центра стала крыша-трансформер, перекрывающая здание цилиндрическим стеклянным пассажем. Благодаря такой конструкции кровли в теплую солнечную погоду посетители смогут позагорать на лежаках прямо в здании комплекса. Под крышей дворца разместили три бассейна: 50-метровый на 10 дорожек и два 25-метровых на три дорожки каждый. Имеется возможность размещения мобильных трибун на 250 мест.

В здании открылся аквапарк с девятью горками и бассейнами, тренировочные залы, фитнес- и СПА-центр, боксерский клуб, гимнастический центр, центр спорта для всей семьи, серф-центр.

Между спортивной и развлекательной зонами установлена прозрачная стена, на которой смонтирован медиафасад. Всем гостям на входе выдают браслеты с чипами, с которыми можно пройти в разные зоны водного дворца – плавательный сектор, аквапарк, термы с саунами и банями и фитнес. Все желающие могут открыть личный шкафчик для одежды и вещей.

Ресторан на 250 мест и кафе на 40 мест разместились на первом этаже. Экспресс-кафе с самообслуживанием расположилось в зоне аквапарка на втором этаже, фито-кафе – в термально-оздоровительной зоне на третьем этаже и спортивной – на пятом.

Территория рядом с дворцом благоустроена. По вечерам на здании будет зажигаться декоративная подсветка, она будет меняться в зависимости от погоды и времени года. Максимальная пропускная способность плавательного центра составляет 2 868 человек в час. Ожидается, что ежедневно плавательный центр в "Лужниках" будут посещать 10 тысяч человек.

Новый плавательный центр возвели на месте старого бассейна, в котором прошло три чемпионата мира, два чемпионата Европы, 11 чемпионатов СССР. Бассейн не прекращал работу и с наступлением холодов. В первые годы работы зимой его перекрывали временной крышей, однако позже от этого отказались из-за сложности сборки и разборки конструкции. С 1964 года зимой и осенью воду бассейна стали подогревать до +27 градусов, а пловцы входили в ванну через теплое помещение по специальным каналам.

