Дворец водных видов спорта в "Лужниках" откроется 17 ноября

Фото: Агентство "Москва"

Дворец водных видов спорта на территории "Лужников" откроется для посетителей 17 ноября, сообщает Агентство "Москва".

В состав нового аквакомплекса входят девять горок общей протяженностью 1,3 километра с многочисленными водными аттракционами, два бассейна на 25 метров и один на 50 метров, а также сауны, соляная стена, интерактивная детская зона, фитнес-центр и боксерский клуб.

Над зоной отдыха расположена крыша-трансформер. Благодаря такой конструкции кровли в теплую солнечную погоду посетители смогут позагорать на лежаках прямо в здании комплекса.

Площадь объекта занимает более 50 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось о завершении монтажа монолитных конструкций ледового дворца "Кристалл" в "Лужниках". Объект введут в эксплуатацию в 2020 году.

Площадь ледового дворца "Кристалл" – 24,5 тысячи квадратных метров. Его строят за счет инвестора для любителей хоккея и фигурного катания на месте старого комплекса. Здание будет состоять из трех надземных и одного подземного этажей.

В конце августа заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил о завершении работ по монтажу металлоконструкций кровли ледового дворца. Он уточнил, что реконструкция здания ведется в соответствии с графиком.