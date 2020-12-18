Собянин осмотрел ход строительства центров самбо и бокса в "Лужниках"

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков

Сергей Собянин осмотрел ход строительства Международного центра самбо и Центра бокса в "Лужниках".

"В "Лужниках" строятся один за другим уникальные объекты мирового уровня. Помимо главной арены "Лужников", построены Дворец водных видов спорта, Дворец художественной гимнастики. Сейчас строятся еще несколько объектов", – сказал мэр.

Он отметил, что несколько месяцев назад началось строительство Дворца единоборств, где под одной кровлей совмещены функционально два дворца – Дворец самбо и Дворец бокса. Оба соответствуют всем межнациональным требованиям.

Помимо залов для проведения международных соревнований, там предусмотрены помещения для занятий по общей физической подготовке, бассейны и многофункциональные залы. Каждый из этих дворцов будет иметь собственную инфраструктуру, уточнил Собянин.

Он добавил, что особенностью зданий станут элементы фасада из наклонных панелей из нержавеющей стали с эффектом отражения. Это позволит наблюдать за тренировками за пределами здания.

По словам мэра, боксом и самбо в Москве занимаются около 60 тысяч человек. Градоначальник уверен, что после открытия объектов в "Лужниках" количество желающих заниматься этими видами спорта вырастет.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков выразил надежду, что чемпионат следующего года пройдет в строящемся центре.

На объектах уже завершен вынос инженерных коммуникаций, ведутся работы по возведению несущих железобетонных конструкций и монтажу металлических ферм перекрытия. Строительная готовность объекта составляет 15%.

Завершить строительство планируется до конца 2021 года. В это же время в "Лужниках" должно быть завершено строительство еще трех крупных спортивных объектов: универсальный спортивный зал "Дружба", ледовый дворец "Кристалл" и теннисный центр.