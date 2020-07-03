Международный центр самбо и бокса в "Лужниках" начнут строить до конца года

13:21
Фото: stroi.mos.ru
К постройке Международного центра самбо и бокса, находящегося на территории спортивного комплекса "Лужники", приступят до конца этого года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"К настоящему времени завершены работы по выносу инженерных коммуникаций с площадки будущего центра. Параллельно заканчивается проектирование нового комплекса", – сообщил Бочкарев.
По его словам, окончить строительные работы планируют осенью следующего года. Он также обратил внимание, что данный проект предусматривает создание объединенного внутреннего пространства. В результате центр бокса и центр самбо разместятся симметрично друг другу.
"При этом каждый центр будет функционировать независимо от другого, потоки посетителей не пересекаются, у каждого центра появится подземная парковка и свой набор технических и инженерных помещений", – уточнил Бочкарев.
Общая площадь семиэтажного здания с подземной парковкой на 136 машино-мест составит почти 45 тысяч квадратных метров. Спортивный комплекс позволит принимать соревнования самого высокого уровня.
Ранее сообщалось, что спорткомплекс с бассейном построят на улице Лескова. Новое здание отличается переменной этажностью, а расположенный внутри бассейн замет площадь 25 на 16 метров.
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