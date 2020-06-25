Спорткомплекс с бассейном построят на улице Лескова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спортивный комплекс с бассейном построят на улице Лескова в Москве. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, он будет приписан к школе олимпийского резерва № 4 имени Гомельского.

"Мосгосэкспертиза согласовала проект строительства бассейна для МССУОР № 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта. Здание станет частью существующего учебного комплекса, предназначенного для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности учащихся спортсменов олимпийского резерва", – рассказала руководитель ведомства Анна Яковлева.

По словам специалиста, развитие спортивной инфраструктуры в Москве необходимо для создания комфортных условий физической активности.

Новое здание отличается переменной этажностью, а расположенный внутри бассейн замет площадь 25 на 16 метров. Кроме того, в комплексе оборудуют тренажерный и игровой залы и вспомогательные помещения.

Для безопасности спортсменов и иных посетителей в помещении появятся медицинские кабинеты, в том числе массажный. Отдельное место предусмотрено для лифта, бытовых и технических зон.

Территорию возле спорткомплекса с бассейном благоустроят. У стен здания будут высажены деревья и кустарники, оборудованы газоны и цветники, проведено освещение.

Ранее в Москомархитектуре рассказали о строительстве двухэтажного спортивного комплекса с бассейном, несколькими залами и кафе в районе Северное Бутово. Площадь здания составит более 5 тысяч квадратных метров.

