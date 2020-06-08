Спорткомплекс с бассейном построят в Северном Бутове

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Северном Бутове появится новый двухэтажный спортивный комплекс с бассейном, несколькими залами и кафе, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, фасады здания украсят ламели и панели "под дерево". Он добавил, что входную группу облицуют панелями с природной текстурой камня светло-бежевого оттенка.

"По тем проектам, что поступают на согласование в Москомархитектуру, отчетливо видная положительная динамика в плане качества спортивной инфраструктуры, как ранее сообщил Сергей Собянин, только в этом году планируется построить 31 новый капитальный спортивный объект", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Кузнецов.

Предполагается, что общая площадь комплекса составит более 5 тысяч квадратных метров.

Его возведут по адресу: бульвар Дмитрия Донского, владение 12–14. Внутри будет бассейн, тренажерный зал, душевые и раздевалки, комнаты для тренерского персонала, медицинский кабинет и кафе. Прилегающую территорию благоустроят. Там высадят туи и ели, а также сирень, жасмин, многолетники и луговые травы.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс с воркаут-зоной и экстрим-парком появится на территории транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". В здании оборудуют 12 разных функциональных зон, в том числе бассейн, тренажерный зал, трибуны, площадку для сдачи норм ГТО.

Здесь же появятся отдельные залы для групповых занятий по скалолазанию, единоборствам, ритмической гимнастике и хореографии, площадка для занятий экстремальными видами спорта и воркаут-зона площадью более одной тысячи квадратных метров.

Кроме того, там сделают площадки для сдачи норм ГТО. Для маломобильных людей создадут безбарьерную среду, а территорию вокруг спорткомплекса благоустроят.