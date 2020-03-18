Спортивный центр построят в Дмитровском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Дмитровском районе столицы планируется построить спортивный центр. Здание возведут на Ангарской улице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что арендатора земельного участка определили на аукционе.

"Город активно взаимодействует с частными инвесторами в вопросах реализации проектов по строительству новых спортивных объектов. Состоявшиеся торги стали третьими с начала года, по итогам которых в Москве появится еще один спорткомплекс", – приводятся в материале слова Ефимова.

Как уточняется, инвестор самостоятельно выберет назначение спортивного центра.

"На строительство, согласно условиям договора аренды, отведено чуть более трех лет. После реализации проекта объект будет передан в собственность инвестору", – приводятся слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Как сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, на данный участок претендовали семь инвесторов.

Он подчеркнул, что высокий интерес вызван местоположением будущего центра. Дело в том, что в непосредственной близости от него нет аналогичных спорткомплексов.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс с воркаут-зоной и экстрим-парком появится на территории транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". В здании оборудуют 12 разных функциональных зон, в том числе бассейн, тренажерный зал, трибуны, площадку для сдачи норм ГТО.

Здесь же появятся отдельные залы для групповых занятий по скалолазанию, единоборствам, ритмической гимнастике и хореографии, площадка для занятий экстремальными видами спорта и воркаут-зона площадью более одной тысячи квадратных метров.

Кроме того, там сделают площадки для сдачи норм ГТО. Для маломобильных людей создадут безбарьерную среду, а территорию вокруг спорткомплекса благоустроят.