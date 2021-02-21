Почти 140 поликлиник столицы реконструируют до 2024 года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве до 2024 года будут реконструированы почти 140 городских поликлиник, сообщил Сергей Собянин.

"На этой неделе рассказывал о масштабном обновлении медтехники в городских больницах и поликлиниках. В ближайшие годы поставим около 6 тысяч новейших аппаратов. Параллельно обновляем сами здания. В программу реконструкции до 2024 года вошли 137 устаревших детских и взрослых поликлиник", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Градоначальник отметил, что после реконструкции поликлиники выйдут на новый уровень комфорта для пациентов и персонала.

Он подчеркнул, что это совсем другой уровень комфорта для пациентов и персонала.

Ранее Собянин осмотрел итоги работ по комплексной реконструкции здания филиала № 2 детской городской поликлиники № 125 в Лианозове. Мэр города отметил, что крупнейшая программа реконструкции поликлиник – крупнейшая в стране и за всю историю Москвы – начинает набирать обороты.

При модернизации учитывалась особая рассадка, позволяющая избегать возникновения очередей на прием. Еще одна инновационная мера – отдельный вход для инфекционных больных с фильтр-боксом. Это решение позволит снизить вероятность распространения инфекции.