Собянин заявил об открытии после реконструкции сразу четырех поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 3 городской взрослой поликлиники № 134 на улице Теплый Стан, откуда по видеосвязи открыл еще три детские поликлиники – филиал № 1 ДГП № 7 в Вешняках, головное здание ДГП № 15 в Тимирязевском районе и ДГП № 118 в Северном Бутове.

Мэр отметил, что власти столицы продолжают большую программу по реконструкции и обновлению городских поликлиник.

"В настоящее время находится в работе около полусотни. Часть из них начинает вступать в работу. Мы перед этим запустили три клиники и сегодня сразу четыре поликлиники в Москве одновременно запускаем. Одна из них здесь, на Теплом Стане", – сказал градоначальник.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что реконструкция в четырехэтажном здании поликлиники в Теплом Стане началась в феврале 2020 года. Здание было построено в 1984 году. По словам Собянина, сейчас поликлинику оснастили современным оборудованием, в том числе диагностическим.

Уточняется, что в поликлинике установили 1 тысячу 369 единиц современного оборудования, благодаря которому можно проводить современные виды диагностики, в частности суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг, эхокардиографию.

Кроме того, в поликлинике реализуется проект "Мой администратор", в рамках которого администраторами в детских и взрослых поликлиниках стали сотрудники центров государственных услуг "Мои документы".

Также мэр поблагодарил медиков, отметив, что в период пандемии коронавируса на них легла очень серьезная нагрузка.

"Это и диагностика, и выездные бригады по лечению ковидных больных, и КТ-центры, и все наблюдение, которое велось, и оказание помощи для тех, кто проходил эту болезнь в легкой форме", – отметил он.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года по новому московскому стандарту изменятся 135 поликлиник города. Важными принципами нового стандарта являются доступность и технологичность.

В частности, пациенты могут записаться на прием к врачу через сайт, а кабинеты самых актуальных врачей размещены на первых этажах здания медучреждения. Каждая поликлиника должна быть обеспечена современным высокотехнологичным оборудованием: маммографами, рентген-аппаратами, УЗИ и другими.

В 2021 году на обновление и модернизацию оборудования больниц и поликлиник планируют потратить 39 миллиардов рублей.