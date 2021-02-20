Круглогодичный рынок появится в Вешняках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В районе Вешняки откроют круглогодичный рынок с фермерскими продуктами из разных регионов России, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Рынок откроется напротив владения 4 по улице Кетчерской. Он будет возведен в рамках программы комплексного благоустройства "Мой район". Площадка будет работать с 09:00 до 20:00 шесть в дней неделю, кроме понедельника.
Подобных круглогодичных рынков открыто в городе уже более 40. Некоторые из них функционируют в составе фестивальных площадок, на их территориях есть катки в зимний период, роллердромы летом, фестивальные городки, точки общественного питания. В этом году в столице планируют открыть еще 20 рынков такого формата.
Также в Москве традиционно с апреля по декабрь работают рынки выходного дня. На них в пятницу, субботу и воскресенье продают мясо, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, молоко, яйца и хлеб. Всю продукцию производят в России или на территории Евразийского экономического союза.
Помимо этого, с апреля по декабрь три раза в месяц открываются региональные рынки, на которых выставляют товары представители отдельных регионов. А в течение года в столице принимают посетителей межрегиональные рынки с товарами со всех регионов России.
Ранее стало известно, что межрегиональный рынок появится в столичном районе Бирюлево Восточное. Он разместится на дублере улицы Липецкой. Новая торговая площадка будет работать в некапитальном, но отапливаемом и вентилируемом павильоне.
"Москва сегодня": еще 20 новых круглогодичных ярмарок откроют в столице в течение года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: