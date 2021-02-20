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Город

11:07

Круглогодичный рынок появится в Вешняках

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе Вешняки откроют круглогодичный рынок с фермерскими продуктами из разных регионов России, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Рынок откроется напротив владения 4 по улице Кетчерской. Он будет возведен в рамках программы комплексного благоустройства "Мой район". Площадка будет работать с 09:00 до 20:00 шесть в дней неделю, кроме понедельника.

Подобных круглогодичных рынков открыто в городе уже более 40. Некоторые из них функционируют в составе фестивальных площадок, на их территориях есть катки в зимний период, роллердромы летом, фестивальные городки, точки общественного питания. В этом году в столице планируют открыть еще 20 рынков такого формата.

Также в Москве традиционно с апреля по декабрь работают рынки выходного дня. На них в пятницу, субботу и воскресенье продают мясо, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, молоко, яйца и хлеб. Всю продукцию производят в России или на территории Евразийского экономического союза.

Помимо этого, с апреля по декабрь три раза в месяц открываются региональные рынки, на которых выставляют товары представители отдельных регионов. А в течение года в столице принимают посетителей межрегиональные рынки с товарами со всех регионов России.

Ранее стало известно, что межрегиональный рынок появится в столичном районе Бирюлево Восточное. Он разместится на дублере улицы Липецкой. Новая торговая площадка будет работать в некапитальном, но отапливаемом и вентилируемом павильоне.

"Москва сегодня": еще 20 новых круглогодичных ярмарок откроют в столице в течение года

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