Круглогодичный рынок откроют в районе Бирюлево Восточное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Межрегиональный рынок появится в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг.
"В районе Бирюлево Восточное откроют круглогодичный рынок – он разместится на дублере улицы Липецкой. Новая торговая площадка будет работать в некапитальном, но отапливаемом и вентилируемом павильоне", – рассказали в ведомстве.
Уточняется, что объект возводится по программе комплексного благоустройства "Мой район". При необходимости его можно будет оперативно разобрать.
Новый рынок предложит покупателям фермерские продукты из регионов России. Работать он будет по графику с 9:00 до 20:00 шесть дней в неделю, кроме понедельника – согласно плану, это санитарный день.
На данный момент в Москве открыто более 40 круглогодичных рынков. Часть из них интегрирована в состав фестивальных площадок. В 2021 году в столице появится еще 20 подобных объектов – например, в районе Марьина Роща.
"Москва сегодня": еще 20 новых круглогодичных ярмарок откроют в столице в течение года
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