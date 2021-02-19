Круглогодичный рынок откроют в районе Бирюлево Восточное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Межрегиональный рынок появится в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг.

"В районе Бирюлево Восточное откроют круглогодичный рынок – он разместится на дублере улицы Липецкой. Новая торговая площадка будет работать в некапитальном, но отапливаемом и вентилируемом павильоне", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что объект возводится по программе комплексного благоустройства "Мой район". При необходимости его можно будет оперативно разобрать.

Новый рынок предложит покупателям фермерские продукты из регионов России. Работать он будет по графику с 9:00 до 20:00 шесть дней в неделю, кроме понедельника – согласно плану, это санитарный день.

На данный момент в Москве открыто более 40 круглогодичных рынков. Часть из них интегрирована в состав фестивальных площадок. В 2021 году в столице появится еще 20 подобных объектов – например, в районе Марьина Роща.

