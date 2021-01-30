Три новых вокзала заработают на МЦД-2 в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три новых вокзала заработают в 2021 году на МЦД-2: Щукинская, Печатники и Марьина Роща. Они станут частью крупных транспортно-пересадочных узлов, которые свяжут МЦД, метро и наземный транспорт, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

С Марьиной Рощи можно будет пересесть на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии и БКЛ, МЦД-4. С Печатников – на станцию "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии и БКЛ, с Щукинской – на "Щукинскую" Таганско-Краснопресненской линии метро.

"Мы активно продолжаем развивать транспортный каркас. Работы ведутся и на существующих маршрутах МЦД. Три новых современных вокзала на МЦД-2 улучшат транспортную доступность шести районов столицы, где в совокупности проживают более 600 тысяч человек. Новые станции будут востребованы в том числе и благодаря удобным пересадкам на метро", – рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, в 2030 году ежедневный пассажиропоток станции Щукинская должен составить 12,8 тысячи человек, станции Печатники – 11 тысяч, а станции Марьина Роща – 15 тысяч.

Ранее стало известно, что пассажиры Бирюлевской линии получат удобные пересадки на станции метро, Московского центрального кольца и Павелецкого направления МЖД.

За счет новой линии улучшится транспортная доступность крупных объектов. Более чем у 700 тысяч москвичей, живущих и работающих на юге столицы, появятся альтернативные маршруты передвижения.