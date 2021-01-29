На МЦД-2 возобновлено движение поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На участке второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Каланчевская – Рижская возобновлено движение поездов в сторону Нахабина. Об этом говорится на странице департамента транспорта в Telegram.

"На участке МЦД-2 Каланчевская – Рижская возобновлено движение поездов в сторону Нахабина. В сторону Нахабина поезда проходят без остановки", – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что специалисты прикладывают все усилия, чтобы максимально быстро ввести поезда в график. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании и попросили следить за объявлениями.

Ранее сообщалось, что на МЦД-2 от станции Рижская в сторону Нахабина произошло повреждение контактного провода. К месту была отправлена восстановительная бригада Московской железной дороги (МЖД).

Ранее на дорогах столицы появились бронированные автобусы с логотипом Московских центральных диаметров. Всего возле станций МЦД-1 и МЦД-2 на маршруты выйдут 60 таких автобусов.

