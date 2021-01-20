Автобусы с логотипом МЦД начали курсировать в столице

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На дорогах столицы появились бронированные автобусы с логотипом Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

"Данные автобусы рассказывают пассажирам о преимуществах МЦД", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего возле станций МЦД-1 и МЦД-2 на маршруты выйдет 60 таких автобусов.

4 декабря Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД.

Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.