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Транспорт

21:07

Расписание движения на МЦД-1 изменится из-за строительных работ

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В связи с работами по строительству подземного вестибюля с тоннелем на станции МЦД-1 Тимирязевская временно будет изменен режим работы некоторых поездов.

Часть электричек проследует с увеличенными интервалами, а часть выведут из расписания. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Ограничения будут вводится в ночь с 19 на 20, с 20 на 21 и с 21 на 22 января с 21:50 до 04:05; в ночь с 28 на 29 и с 29 на 30 января с 22:30 до 5:00; в ночь с 30 на 31 января с 22:30 до 5:50.

По данным ведомства, в эти периоды между поездами увеличат интервалы. Кроме того, некоторые составы будут выведены из расписания полностью.

Пассажиров призвали заранее сверяться с расписанием на сайте или в приложении ЦППК.

Ранее сообщалось, что график движения поездов также скорректируют на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД). Работы будут идти на 1 и 2 главных путях.

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