Около 150 пассажиров "Аэроэкспресса" встретили Новый год в поездах

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В поездах "Аэроэкспресса" Новый год встретили около 150 пассажиров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Большинство пассажиров в момент боя курантов следовали в Москву из аэропортов Шереметьево и Домодедово, лишь восемь человек направлялись в аэропорт. На Внуковском направлении в 00:00 часов рейсов нет", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в праздники не изменилось расписание поездов и экспресс-автобусов.

Ранее стало известно, что свыше 22 тысяч человек встретили Новый год в столичном метро. Как рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, многие встречают Новый год прямо в метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте.