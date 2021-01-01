Более 300 тыс москвичей воспользовались общественным транспортом в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

315 тысяч москвичей воспользовались общественным транспортом в эту новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Отмечается, что этот показатель в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период год назад. Больше всего пассажиров воспользовались метро и Московским центральным кольцом. С их помощью до своего пункта назначения в новогоднюю ночь добрались 284 тысяч человек, отметили в Дептрансе.

"Также работали 174 маршрута наземного транспорта, часть из которых круглосуточно, а другие – до 3.30", – подчеркнули в ведомстве.

Глава департамента Максим Ликсутов отметил, что в эту новогоднюю ночь не происходило каких-либо инцидентов. Сложности на транспорте также не возникали, заявил он. Руководитель Дептранса напомнил, что в новогоднюю ночь действовал бесплатный проезд.

"Поздравляю всех с наступившим Новым годом и прошу с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности, которые будут действовать в течение всех новогодних и рождественских праздников", – сказал Ликсутов.

Он также рассказал ТАСС, что более 22 тысяч москвичей встретили Новый год в метро и посмотрели обращение президента России Владимира Путина в вагонах поездов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных жителей с Новым годом. Он поблагодарил медиков, соцработников и других людей, которые в 2020 году помогали горожанам пережить пандемию. Глава города подчеркнул, что в прошедшем году столичные власти сделали многое, несмотря на имевшиеся препятствия.