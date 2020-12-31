Более 4 тыс поездов будут работать в столичном метро в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 4 тысяч поездов будут курсировать в столичном метро в новогоднюю ночь. Об этом Дептранс сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня, в новогоднюю ночь, для вас в Мосметро будут работать больше 4 тысяч поездов. Приходить в среднем на станции они будут раз в 5 минут, а по Кольцевой линии – раз в 3 минуты", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, каждый пассажир сможет безопасно соблюдать социальную дистанцию. В результате Московский метрополитен обеспечит 1,7 миллиона мест.

Отмечается, что с момента открытия 31 декабря до 5:00 1 января в метро проедут больше 14,6 тысячи поездов.

Ранее сообщалось, что метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь без перерывов. Всего с 31 декабря до 8 января московский транспорт готовится перевезти более 40 миллионов человек.