Дептранс попросил агрегаторов такси не поднимать стоимость поездок в праздники

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В столице агрегаторов такси попросили не повышать стоимость поездок в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Мы заметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров. Мы понимаем, что предновогоднее время – особенное, а законы не регулируют тарифы, и все же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок", – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что такси является важной частью транспортной экосистемы Москвы.

Ранее сообщалось, что с 31 декабря по 8 января городская транспортная сеть перевезет около 42,4 миллиона пассажиров. Для того чтобы не допустить большого скопления пассажиров и дать возможность всем москвичам легко добраться до дома после празднования Нового года, столичный транспорт будет работать по особому расписанию.

Столичные таксисты также будут работать в новогоднюю ночь. Как показал опрос аналитического агентства Contrust, большинство таксистов, а именно 56%, собираются поработать в ночь с 31 декабря на 1 января. Как правило, в эти часы действуют двойные тарифы.