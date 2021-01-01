Свыше 22 тыс пассажиров встретили Новый год в столичном метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Свыше 22 тысяч человек встретили Новый год в столичном метро, говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
"В эту ночь Новый год с нами в метро встретили более 22 тысяч пассажиров. Мы вместе смотрели новогоднее поздравление президента в вагонах метро и отмечали на станциях", – говорится в сообщении.
Как рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, многие встречают Новый год прямо в метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте.
"Люди едут гулять, в гости, а кто-то и на работу. Для тех, кого праздник застал в метро, мы по традиции организовали прямую трансляцию Новогоднего обращения президента", – отметил Ликсутов.
Ранее стало известно, что 315 тысяч москвичей воспользовались общественным транспортом в эту новогоднюю ночь. Этот показатель в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период год назад. Больше всего пассажиров воспользовались метро и Московским центральным кольцом. С их помощью до своего пункта назначения в новогоднюю ночь добрались 284 тысяч человек.
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