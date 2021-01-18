На Савеловском и Белорусском направлениях поменяется расписание на 19–22 и 28–31 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В связи с модернизацией инфраструктуры на станции МЦД-1 Тимирязевская в движении поездов Белорусского и Савеловского направлений произойдут изменения 19–22 и 28–31 января, говорится на сайте МЖД.

"Железнодорожники поочередно проведут работы на 1-м и 2-м главных путях, в том числе по установке разгружающих пролетных строений", – заявили представители Московской железной дороги. Перевозчик уточнил, что изменения вводят для обеспечения безопасности движения электропоездов.

"Параллельно на станции ведется строительство двух новых платформ", – добавили в компании.

Технологические окна, по данным МЖД, проходят в основном в ночное время. Кроме того, на период работ движение поездов на участке Москва – Бескудниково организуют по соседним путям.

Стоимость проезда в электричках в Московском регионе изменилась с 2 января. Стоимость разового билета в пределах столицы составляет 40 рублей.