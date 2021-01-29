Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) от станции Рижская в сторону Нахабина затруднено движение из-за повреждения контактного провода. Об этом говорится на странице департамента транспорта в Telegram.

"На МЦД-2 от станции Рижская в сторону Нахабина затруднено движение из-за повреждения контактного провода. Следите за объявлениями – возможны оперативные корректировки графика", – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что на месте происшествия работает восстановительная бригада МЖД. Специалисты делают все возможное, чтобы максимально быстро восстановить поврежденный провод и ввести движение поездов график.

Ранее на дорогах столицы появились бронированные автобусы с логотипом Московских центральных диаметров. Всего возле станций МЦД-1 и МЦД-2 на маршруты выйдут 60 таких автобусов.

