Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии открылась после реконструкции

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро открылась после реконструкции. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Ко Дню московского транспорта мы закончили ремонт, который шел там с февраля прошлого года. На станции заменили эскалаторы 1953 года, а вестибюлю вернули исторический вид", – уточнили в ведомстве.
Как отметил глава Дептранса Максим Ликсутов, новые эскалаторы рассчитаны на 50-летний срок эксплуатации. Они отличаются более плавным ходом, а также надежны и энергоэффективны.
В вестибюле станции изменилось расположение касс. На обновленной "Смоленской" они находятся в центре аванзала, что позволит легче входить на станцию. Кроме того, там восстановили историческое освещение и отреставрировали декоративные элементы – мозаику, лепной декор и мраморную облицовку.
В департаменте транспорта добавили, что в ходе реконструкции рабочие восстановили полы с историческим рисунком и декор витражей фасада.
Ликсутов отдельно напомнил, что до 2024 года в столичном метро заменят эскалаторные комплексы еще на 6 станциях.
Накануне ведомство сообщило о временном закрытии участка между станциями "Спортивная" и "Тропарево" Сокольнической линии метро. Ограничения вводятся на период с 17 июля по 8 августа для подготовки к открытию юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ).
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