Даниловский рынок откроется на Новорижском шоссе

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Даниловский рынок планирует арендовать три тысячи квадратных метров на территории загородного комплекса Estate Mall Эмина Агаларова, который находится на 19-м километре от МКАД на Новорижском шоссе. Об этом сообщает РИА "Недвижимость" со ссылкой на пресс-службу проекта.

Уточняется, что открытие рынка запланировано на конец текущего года.

Бизнесмен Эмин Агаларов, который является основным владельцем проекта Estate Mall, рассказал, что Даниловский рынок является очень значимым партнером.

"По нашим прогнозам, 65% всей аудитории Estate Mall будут клиентами рынка. Вообще на весь общепит, не считая Даниловского рынка, у нас выделено 2,5 тысячи квадратных метров", – приводятся в сообщении слова Агаларова.

Даниловский рынок около метро "Тульская" построили в 1986 году. После реконструкции его преобразовали в ТРЦ с торговыми рядами, магазинами, кафе, ресторанами и площадками для культурных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Москве к концу текущего года будет работать более 60 торговых площадок, где все желающие смогут приобрести высококачественную сельхозпродукцию отечественного производства.

В столице с 2 апреля открылся сезон ярмарок выходного дня. Торговые площадки доступны по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 21:00.

Ярмарки открыты по 65 адресам по всей столице, где будут представлены товары из 42 регионов России и ряда стран ЕАЭС.

