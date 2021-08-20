Собянин: до конца года в Москве откроются еще семь круглогодичных ярмарок

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Мэр столицы заявил о том, что к концу года в Москве появятся еще 7 круглогодичных ярмарок. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте", сообщает Агентство "Москва".

"10 лет назад мы начали возрождение ярмарочной торговли. До 2011 года в Москве еще велась стихийная торговля. Бесконечные лотки, очереди, уличные непрезентабельные палатки. С продуктами продавали все что угодно: одежду, белье, бытовые товары. Мы ограничили продажу промтоваров и дали места реальным сельхозпроизводителям. Начали принимать заявки на ярмарки выходного дня через портал госуслуг. Процедура выделения мест стала четкой и прозрачной", – написал Собянин.

Мэр столицы напомнил, что такие ярмарки начали строить в 2016 году. По его словам, у таких павильонов необычный дизайн, хорошие условия для хранения продуктов, постоянная температура. Также отмечается, что места предоставляются бесплатно, чтобы фермеры могли торговать напрямую.

"Сегодня в городе 50 постоянных павильонов. Теперь они все под одним брендом – "Московские ярмарки". Название выбрали сами горожане на "Активном гражданине". Новые ярмарки – это не просто торговая точка, но и точка притяжения в районах. Можно выпить кофе с друзьями, провести время с детьми. До конца года планируем открыть еще семь таких круглогодичных ярмарок", – объяснил мэр.

Ранее сообщалось, что площадки "Лето в городе" с авторскими меню появятся на 18 ярмарках Москвы. Предполагается, что это позволит горожанам познакомиться с гастрономической культурой не только разных регионов России, но и других стран, в том числе Англии, Бельгии, Испании, Италии, Турции и Японии.

В числе необычных угощений, которые представят на ярмарках, – турецкое мороженое дондурма, дыня с беконом на гриле, джемы из перца чили, киви и мускатного ореха, а также японское пирожное моти, рецепт которого создали более 500 лет назад. Также посетители смогут попробовать и традиционные для России блюда, например московские пироги, борщ и русские блины.