Площадки "Лето в городе" с авторскими меню появятся на 18 ярмарках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На 18 ярмарочных площадках столицы в рамках проекта "Лето в городе" москвичам начнут предлагать необычные блюда, приготовленные по авторским рецептам, в их числе винегрет из одуванчиков, джем из бекона и другие необычные блюда. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Проект "Лето в городе" поддержит московских рестораторов. Более 50 предприятий торговли и общественного питания предложат москвичам необычные десерты, приготовленные по оригинальным и старинным рецептам, – более 200 видов мороженого и варенья, а также специальное ресторанное меню", – говорится в публикации.
Предполагается, что это позволит горожанам познакомиться с гастрономической культурой не только разных регионов России, но и других стран, в том числе Англии, Бельгии, Испании, Италии, Турции и Японии.
В числе необычных угощений, которые представят на ярмарках, – турецкое мороженое дондурма, дыня с беконом на гриле, джемы из перца чили, киви и мускатного ореха, а также японское пирожное моти, рецепт которого создали более 500 лет назад. Также посетители смогут попробовать и традиционные для России блюда, например московские пироги, борщ и русские блины.
Ранее сообщалось, что филиал Даниловского рынка может открыться на Новорижском шоссе. Для этого предполагается арендовать три тысячи квадратных метров на территории загородного комплекса Estate Mall Эмина Агаларова. Открытие рынка запланировано на конец текущего года.
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