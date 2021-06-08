Круглогодичная ярмарка в экостиле открылась в Марьиной Роще

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая круглогодичная ярмарка в экологическом стиле открылась в районе Марьина Роща. Она находится по адресу Октябрьская улица, владение 42, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Павильон построен в форме волны, застывшей возле каменистого берега. Объект символизирует поднятый пласт асфальта, бетона и метала столичной застройки, который оголяет исторический слой Москвы с деревянными домами и ярмарочной торговлей.

На ярмарке обустроено 14 торговых мест для продажи фруктов, овощей, сухофруктов, молочной, мясной, рыбной продукции, а также кондитерских изделий, бакалеи и меда.

Ярмарка работает круглый год с 10:00 до 20:00 шесть дней в неделю, понедельник – санитарный день.

Ранее сообщалось, что в столице к концу текущего года будет работать более 60 торговых площадок, где все желающие смогут приобрести высококачественную сельхозпродукцию отечественного производства.

В Москве с 2 апреля открылся сезон ярмарок выходного дня. Торговые площадки доступны по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 21:00. Ярмарки откроют по 65 адресам по всей столице, там представлены товары из 42 регионов России и ряда стран ЕАЭС.