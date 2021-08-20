Москвичи выбрали название для новой станции БКЛ в районе Нагатинский Затон

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное выбору названия для новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая появится недалеко от бывшей территории судостроительного завода в районе Нагатинский Затон.

Среди предложенных названий лидирует вариант "Нагатинский Затон", за него проголосовали 46,89 процента пользователей. Название "Корабельная" одобрили 27,2 процента участников голосования. За вариант "Речная" голоса отдали 16,42 процента пользователей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.