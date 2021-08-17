Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится в конце августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Расписание некоторых поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в конце августа в связи с развитием инфраструктуры, сообщают в пресс-службе МЖД.
"Расписание некоторых поездов Казанского направления МЖД изменится в конце августа и в сентябре в связи с работами по развитию инфраструктуры на Казанском вокзале для МЦД-3 и на участке Кривандино-Черусти", – говорится в сообщении ведомства.
В период с 23 по 31 августа в будние дни железнодорожники приступят к укладке дополнительных стрелочных переводов на главных путях. В пресс-службе МЖД уточнили, что технологические "окна" назначены преимущественно в ночное время (20:30 до 05:00), чтобы работы минимально отразились на графике движения поездов.
"Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов. Изменится время отправления и прибытия ряда электричек, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов выведут из графика на участке Москва-Раменское", – добавили в пресс-службе.
С 25 августа до конца сентября продолжатся работы по ремонту первого главного пути на участке Кривандино-Черусти. В ведомстве отмечают, что за это время работники проведут глубокую очистку щебеночного балласта.
"В предстоящий период железнодорожники проведут глубокую очистку щебеночного балласта 9 км пути. Работы будут проводиться начиная с 07:30 мск до 18:30 мск, что также отразится на расписании поездов: несколько электричек выведут из расписания на участке Куровская-Черусти, некоторые поезда проследуют по маршруту раньше или позже графика", – уточнили в МЖД.
Ранее сообщалось об изменениях в расписании электричек и аэроэкспрессов Киевского направления МЖД. Корректировки в расписание внесли в рамках работ по развитию инфраструктуры для будущего МЦД-4.
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