Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург интегрируют с МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для остановки высокоскоростных поездов, следующих в Санкт-Петербург, в Москве появятся четыре транспортно-пересадочных узла. Это "Зеленоград", "Петровско-Разумовская", "Рижская" перспективного МЦД-3 и "Ленинградский". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Сергей Собянин на своей странице в "ВКонтакте" отметил, что благодаря ТПУ пассажиры смогут выбрать удобный и быстрый маршрут из любой точки города, чтобы добраться до железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Уточняется, что строительство магистрали планируется совместить с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3 "Ленинградско-Казанский".

Ранее сообщалось, что первый поезд выйдет на высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург в 2026 году. По словам замглавы Минтранса Владимира Токарева, для проекта характерна экономическая эффективность. По данным Токарева, операционная безубыточность возможна уже к 2027-му, а прибыль начнет поступать с 2031 года.