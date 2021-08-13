Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург интегрируют с МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для остановки высокоскоростных поездов, следующих в Санкт-Петербург, в Москве появятся четыре транспортно-пересадочных узла. Это "Зеленоград", "Петровско-Разумовская", "Рижская" перспективного МЦД-3 и "Ленинградский". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Сергей Собянин на своей странице в "ВКонтакте" отметил, что благодаря ТПУ пассажиры смогут выбрать удобный и быстрый маршрут из любой точки города, чтобы добраться до железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
Уточняется, что строительство магистрали планируется совместить с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3 "Ленинградско-Казанский".
Ранее сообщалось, что первый поезд выйдет на высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург в 2026 году. По словам замглавы Минтранса Владимира Токарева, для проекта характерна экономическая эффективность. По данным Токарева, операционная безубыточность возможна уже к 2027-му, а прибыль начнет поступать с 2031 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: