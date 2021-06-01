Жители столицы поделились впечатлениями о новом Восточном вокзале в Москве

В Москве заработал новый железнодорожный вокзал Восточный. Это комплекс площадью более 9 тысяч квадратных метров с комфортными переходами, платформами и залом ожидания. На Восточном вокзале курсируют 24 пары поездов дальнего следования, в том числе в Нижний Новгород и Иваново, которые перевели с Курского вокзала. Рассказываем подробности о новом транспортном узле, а также о том, что думают о его открытии жители столицы.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первый полноценный вокзал за 100 лет

Восточный вокзал построили в 2020–2021 годах в составе крупного транспортно-пересадочного узла "Черкизово". Он должен объединить станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метрополитена, станцию Локомотив МЦК, а также наземный городской транспорт.

По словам Сергея Собянина, Восточный – первый новый полноценный вокзал, который появился в городе за последнее столетие. Он также является десятым по счету вокзалом для поездов дальнего следования в столице.

Новую точку на транспортной карте города Сергей Собянин открыл вместе с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. Вместе с вокзалом также был представлен второй вестибюль станции Локомотив МЦК.





Сергей Собянин мэр Москвы Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена и МЦК, создавая крупный пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до места назначения.

Собянин отметил, что новый вокзал представит москвичам и гостям столицы новые транспортные возможности, а также качественно разгрузит центр города.

В свою очередь, Олег Белозеров добавил, что Восточный вокзал предложит пассажирам качественно новый сервис обслуживания. В частности, в новой гавани оборудована инфраструктура для маломобильных граждан, кассы бесконтактной оплаты и даже аромамаркетинг.

"Новый вокзал – это новое качество, новый подход, новый набор услуг, здесь все совершенно новое. Это возможности для маломобильных граждан, новые кассы, новые возможности бесконтактного использования практически всех элементов, бактерицидные специальные приспособления, которые работают для того, чтобы обеззараживать эскалаторы. Это аромамаркетинг – может быть, сейчас в масках не все замечают, но мы хотели, чтобы вокзалы обладали приятным специфичным запахом", – заявил он.

Белозеров рассказал еще об одном преимуществе: в дальнейшем загруженный Комсомольско-Курский участок расширят для работы с МЦД.

Планы на будущее В этом году в Москве планируется открыть еще 9 пригородных вокзалов на МЦД в рамках развития Центрального транспортного узла. Среди них – станции Печатники и Щукинская МЦД-2, а также Кокошкино, Апрелевка, Толстопальцево, Аминьевская, Мещерская, Матвеевская, Минская МЦД-4. В этом году в Москве планируется открыть ещена МЦД в рамках развития Центрального транспортного узла. Среди них – станции Печатники и Щукинская МЦД-2, а также Кокошкино, Апрелевка, Толстопальцево, Аминьевская, Мещерская, Матвеевская, Минская МЦД-4. Ранее, кроме Восточного, были открыты пригородные вокзалы Баковка – 14 января 2021 года – и Внуково – 22 апреля 2021 года.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Ждали открытия"

Открытие вокзала состоялось 29 мая. Некоторые горожане уже успели оценить достоинства нового транспортного узла.

"Из метро попал на пересадочный хаб МЦК, из которого можно легко попасть на платформы МЦК и Восточного вокзала. Навигация на месте. Все понятно и доступно", – поделился впечатлениями в Сети житель столицы Николай.

Другие пассажиры уже воспользовались вокзалом для дальних поездок, например в Нижний Новгород и даже на море.





Москвичка Ольга рассказала Москве 24, что жители северо-востока с нетерпением ожидали открытия новой транспортной точки. "Мы ждали открытия вокзала, следили за его строительством! Так как мы живем недалеко, на бульваре Рокоссовского, буквально наблюдали за его возведением с момента котлована", – отметила девушка.

В первую очередь она обратила внимание на внешний облик района.



для автобуса № 171, следующего по маршруту "Камчатская улица" – "Электрозаводский мост". – Прим. ред. ).

Ольга жительница Москвы Территория стала лучше. Раньше на месте вокзала был пустырь, даже было страшно заходить за станцию метро. Сейчас все чистенько, аккуратненько. Очень хорошо, что появились остановки транспорта общественного ().

Также пассажиры отмечают облик самого вокзала – как внешний, так и внутренний. "Уже довелось побывать на новом вокзале. Всегда нравится все новое. И здание приятное, современное. Внутри все чисто, ухоженно, самое главное – просторно", – поделился с Москвой 24 впечатлениями житель столицы Павел.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Еще меньше времени

Открытие Восточного вокзала должно благоприятно отразиться на транспортной ситуации в городе. Прежде всего в новую гавань перевели 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала. Среди них – "Ласточка" и "Стриж", следующие в Нижний Новгород и Иваново, а также транзитные поезда из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России. Отмечается, что такое решение позволит разгрузить Курский вокзал на 35% и сделать его более комфортным для пассажиров.

Однако Восточный вокзал способен повлиять не только на ситуацию с междугородними пассажирами, но также облегчить маршруты москвичей и гостей столицы внутри города. В частности, открытие вокзала снизит нагрузку на станции "Курская" и "Чкаловская", увеличит пропускную способность железнодорожного участка Каланчевская – Курская, которая к настоящему моменту была практически исчерпана.

Возможность пересадки на МЦК сделает более удобным маршрут для транзитных пассажиров, следующих через Восточный в московские аэропорты. Предполагается, что 70% людей, прибывающих на вокзал, будут пересаживаться именно на центральное кольцо.

Однако, если есть необходимость попасть в центр города, это также не займет много времени. От станции метро "Черкизовская" до "Охотного Ряда" ехать всего 17 минут. В целом с помощью Восточного пассажиры смогут экономить до 40 минут на поездках по городу.



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Вокзал европейского уровня

Площадь Восточного составляет более 9 тысяч квадратных метров. Интерьеры вокзала выполнены в светлых тонах с использованием большого количества естественного освещения. Он также оборудован современными системами вентиляции, отопления, кондиционирования, пожарной и транспортной безопасности.

В здании вокзала обустроен зал ожидания на 200 мест, в котором для пассажиров установлены USB-зарядки, есть автоматические камеры хранения, универсальные билетные кассы, фуд-корт, комнаты матери и ребенка, помещения для приема делегаций и бизнес-зал. На всей территории вокзала работает Wi-Fi.

Что касается платформ, по всей длине на них установлены навесы, защищающие пассажиров от снега, дождя и солнечных лучей. Для родителей с колясками, пожилых и людей с ограниченными возможностями для доступа ко всем участкам вокзала установлены четыре эскалатора и три лифта.

У Восточного есть два выхода: один – к стадиону "РЖД Арена", второй – к станции метро "Черкизовская". Попасть на станцию Локомотив МЦК можно с помощью наземного остекленного пешеходного перехода длиной 50 метров. Он построен по принципу "сухие ноги" и имеет естественную вентиляцию,

Позже возле комплекса будет обустроена перехватывающая парковка на 311 мест, а также парковка для каршеринга на 46 мест. Кроме того, появятся отдельные зоны такси и kiss&ride – "поцелуй и поезжай" – для быстрой высадки пассажиров личного транспорта.