Собянин открыл новый вокзал Восточный для поездов дальнего следования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новый Восточный вокзал для поездов дальнего следования.

"Сегодня большое событие – впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена, и МЦК, создавая крупный пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до места назначения", – заявил градоначальник.

По словам мэра, новый вокзал поможет разгрузить центр столицы и предоставит горожанам новые транспортные возможности.

Собянин напомнил, что власти столицы совместно с РЖД реализуют проект, который включает в себя и строительство новых, и реконструкцию действующих железнодорожных путей, а также строительство Московских центральных диаметров (МЦД). По словам мэра, около 30 миллионов человек постоянно и активно пользуются Центральным транспортным узлом, с чем и связана модернизация инфраструктуры.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал, что Восточный вокзал предложит пассажирам качественно новый сервис обслуживания. Здесь размещена инфраструктура для маломобильных граждан, кассы бесконтактной оплаты, устройства дезинфекции эскалаторов и аромамаркетинг.

По словам представителя компании-перевозчика, в ночь с 28 на 29 мая на новый вокзал прибыл первый поезд дальнего следования, а отправились – несколько составов в Иваново и Нижний Новгород. Белозеров также подтвердил, что в дальнейшем загруженный Комсомольско-Курский участок расширят для работы с МЦД.

Восточный вокзал был построен в 2020-2021 годах в составе крупного транспортно-пересадочного узла "Черкизово", который объединяет станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, станцию МЦК "Локомотив" и наземный городской транспорт.

На Восточный вокзал переведены 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала. Как ожидается, пассажирам будет комфортнее пользоваться новым терминалом за счет удобной пересадки с МЦК (им пользуются порядка 70% пассажиров). Кроме того, на 35% разгрузится Курский вокзал. Ожидается, что пассажиропоток ТПУ "Черкизово", в свою очередь, вырастет до показателя в 75 тысяч пассажиров в сутки.

Непосредственно сам Восточный вокзал объединяет пассажирский терминал и две платформы – островную и береговую с навесами на всю длину. Один из выходов ведет в сторону станции метро "Черкизовская" и стадиона "РЖД Арена", другой – в сторону Щелковского шоссе. К зданию вокзала планируют к октябрь 2021 года сделать проход со стороны Амурской улицы.

Возле комплекса будет обустроена перехватывающая парковка на 311 мест и парковка для каршеринга на 46 мест, появятся также отдельные зоны такси и "kiss&ride" – "поцелуй и поезжай" – для быстрой высадки пассажиров личного транспорта.

Ранее Сергей Собянин опроверг информацию о вероятной застройке стадиона "РЖД Арена" коммерческим жильем. Мэр Москвы подчеркнул, что приоритет городских властей – реконструкция и строительство спортивной инфраструктуры, и что спортивный кластер в Черкизове сносить не планируется.