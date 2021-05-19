Собянин опроверг информацию о застройке "РЖД Арены" жильем

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Сергей Собянин прокомментировал информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД Арены".

"Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. "РЖД Арена" и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься", – написал Собянин в своем блоге.

Градоначальник подчеркнул, что вокруг нового вокзала Восточный не собираются возводить жилую застройку. Благодаря новому транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) жителям столицы будет проще добираться до стадиона.

Ранее в Сети появилась информация, что руководство РЖД обратилось в столичную мэрию с просьбой передать "Лужники" в долгосрочную аренду "Локомотиву". В свою очередь, РЖД якобы готовы передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перове и Свиблове. Сообщалось, что стадион собираются снести, чтобы построить новый район с развитой инфраструктурой, общественными пространствами и парком.

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ранее рассказал, что началось благоустройство территории вокруг Восточного вокзала.

Как отметил Бирюков, процесс благоустройства пройдет в два этапа. Во время первого из них специалисты приведут в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, а затем обустроят удобные подъезды для транспорта. Планируется полностью заменить асфальтобетонное покрытие тротуаров и сделать дорожки на месте уже протоптанных тропинок. Также на территории установят фонари с энергосберегающими лампами.

