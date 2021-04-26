Началось благоустройство территории возле будущего вокзала "Восточный"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что началось благоустройство территории вокруг вокзала "Восточный". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил Бирюков, процесс благоустройства пройдет в два этапа. Во время первого из них специалисты приведут в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, а затем обустроят удобные подъезды для транспорта.

Планируется полностью заменить асфальтобетонное покрытие тротуаров и сделать дорожки на месте уже протоптанных тропинок. Также на территории установят фонари с энергосберегающими лампами.

В рамках второго этапа рабочие обустроят подъездные дороги к самому вокзалу, а на проезжей части обновят асфальтобетонное покрытие. Все тротуары отделят бордюром, обустроят несколько парковок и установят специальные остановочные павильоны для городского транспорта.

Кроме того, территорию облагородят и озеленят. Специалисты разобьют газон на площади более 13 квадратных метров, установят фонари, лавочки и урны.

На данный момент рабочие начали демонтаж покрытий пешеходной зоны со стороны Щелковского шоссе. Завершить все работы планируется осенью 2021 года.

Ранее в столице стартовали работы по инженерной подготовке к благоустройству территории от станции метро "Коломенская" до МКАД, включая проспекты Андропова и Пролетарский, а также Липецкую улицу.

Сейчас ведется устройство кабельной канализации, общая протяженность которой превысит семь тысяч метров. Под землю уберут почти 16 километров воздушных линий, что позволит улучшить визуальный облик пространства.