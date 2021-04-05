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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от Таганки до Липецкой улицы. Об этом мэр написал на своем личном сайте.

По его словам, это один из самых крупных объектов благоустройства 2020–2021 годов. Магистраль протянется на 14,2 километра. В нее войдут улица Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улица Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект и Липецкая улица с выходом на МКАД и федеральную трассу М-4.

"В последние годы мы потратили много сил, чтобы развязать многочисленные узлы, создававшие хронические заторы на этой магистрали", – напомнил мэр.

Он пояснил, что от Таганки до МКАД заработали выделенки для общественного транспорта, также на магистрали построили тоннель под Каширским шоссе, связавший проспект Андропова и Пролетарский проспект. В Нагатинской пойме открыли станцию метро "Технопарк", которая взяла на себя часть транспортной нагрузки, а также пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова. На Липецкой улице возвели одну из самых больших эстакад в Москве.

В планах строителей – реконструировать развязки Липецкой улицы с МКАД. В частности, на месте старой развязки клеверного типа построят направленные съезды – эстакады, путепроводы и тоннели. Работы начнутся уже весной.

Собянин заметил, что глобальных изменений не планируется. Специалисты намерены лишь высадить побольше деревьев, отремонтировать тротуары и создать комфортную среду для 300–400 тысяч человек, которые живут или работают в зоне притяжения магистрали.

Мэр подчеркнул, что в 2020 году в порядок привели головной участок от улицы Большие Каменщики до станции метро "Коломенская". В этом же году планируется благоустроить сквер напротив Новоспасского монастыря.

Основные работы развернутся от метро "Коломенская" до Липецкой улицы. Там заменят асфальт на тротуарах, который местами сильно поврежден.

Наиболее востребованные жителями участки пешеходной зоны будут замощены плиткой, как на соседнем Каширском шоссе. Паутину проводов спрячут благодаря прокладке кабельной канализации, куда уберут воздушные линии. На улице установят 725 новых энергосберегающих фонарей.

Вдоль магистрали появятся 30 современных остановочных павильонов общественного транспорта. На улицах и прилегающих к ним территориях высадят почти 520 деревьев и более 8,1 тысячи кустарников. К пруду Дунай на Липецкой улице организуют удобные подходы. Во дворах Липецкой, Элеваторной улиц и Пролетарского проспекта обновят 12 детских площадок.

В заключение Собянин рассказал, что основные работы по благоустройству магистрали планируется завершить в конце 2021 года. Реконструкция развязки, в свою очередь, потребует 2,5 года работы.

Ранее мэр сообщил, что строительство хордовых магистралей завершится в Москве к 2023 году. По его словам, Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада позволят разгрузить центральные улицы города и улучшить ситуацию на дорогах. Новый транспортный каркас позволит упростить маршруты, избегая перепробега автомобилей. Как подчеркнул Собянин, это окажет благоприятное влияние на экологическую ситуацию в городе.

Ожидается, что новые магистрали снизят загруженность некоторых улиц, разгрузят Третье транспортное кольцо и Московскую кольцевую автодорогу. Все они будут иметь выходы на МКАД и съезды друг на друга в местах пересечения.