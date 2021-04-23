В Москве началась подготовка к благоустройству территории от метро "Коломенская" до МКАД

Сейчас ведется устройство кабельной канализации, общая протяженность которой превысит семь тысяч метров. Под землю уберут почти 16 километров воздушных линий, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Также там обустраивают современную ливневую сеть и установят 96 новых дождеприемных колодцев.
По словам Бирюкова, в этом году работы по благоустройству пройдут от станции метро "Коломенская" до МКАД, включая проспекты Андропова и Пролетарский, Липецкую улицу. В прошлом году благоустроили территорию по маршруту Большие Каменщики – метро "Коломенская". Как подчеркнул заммэра, новые работы станут логическим продолжением предыдущего проекта.
Заммэра добавил, что в рамках проекта обновят тротуары, часть пешеходной зоны замостят гранитной плитой, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части. К пруду "Дунай" в районе Липецкой улицы организуют удобные подходы. Вдоль вылетной магистрали установят более 700 новых фонарей.
Особое внимание уделят пешеходным зонам и наземным переходам, где появятся опоры с контрастным освещением. Для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны.
В рамках работ высадят деревья и кустарники, а также обустроят газоны. Завершить основные работы на участке проспект Андропова – Липецкая улица планируется к сентябрю.
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от Таганки до Липецкой улицы. По его словам, это один из самых крупных объектов благоустройства 2020–2021 годов. Магистраль протянется на 14,2 километра. В нее войдут улица Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улица Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект и Липецкая улица с выходом на МКАД и федеральную трассу М-4.
От Таганки до МКАД заработали выделенки для общественного транспорта, также на магистрали построили тоннель под Каширским шоссе, связавший проспект Андропова и Пролетарский проспект. В Нагатинской пойме открыли станцию метро "Технопарк", которая взяла на себя часть транспортной нагрузки, а также пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова. На Липецкой улице возвели одну из самых больших эстакад в Москве.
В планах строителей – реконструировать развязки Липецкой улицы с МКАД. В частности, на месте старой развязки клеверного типа построят направленные съезды – эстакады, путепроводы и тоннели. Работы начнутся уже весной.
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