Реконструкцию стадиона "Москвич" планируют завершить раньше срока

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что реконструкция стадиона "Москвич" может завершиться досрочно. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Реконструировать спортивный объект начали в 2019 году, впервые за его полувековую историю.

"Благодаря предложению Сергея Собянина направить дополнительные доходы столицы на реализацию приоритетных градостроительных программ должно ускориться строительство ряда социальных объектов, в числе которых стадион "Москвич" на Волгоградском проспекте", – отметил Бочкарев.

Теперь на месте старого стадиона появится современный спортивный комплекс, в котором каждый желающий сможет поиграть в футбол или заняться легкой атлетикой.

Всего объект будет рассчитан на 4 190 зрителей, а современная инфраструктура обновленного стадиона полностью будет соответствовать международным стандартам.

Кроме того, специалисты оборудуют поле системами полива и подогрева, уложат травяное покрытие и создадут секторы для прыжков с шестом, прыжков в высоту, бега с препятствиями и для других спортивных занятий.

Ранее физкультурно-оздоровительный комплекс на территории стадиона "Торпедо" на юге столицы ввели в эксплуатацию. Отмечается, что ФОК построили в рамках первого этапа реконструкции стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, которую реализуют за счет средств инвестора.