Реконструкцию стадиона "Москвич" планируют завершить раньше срока

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что реконструкция стадиона "Москвич" может завершиться досрочно. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Реконструировать спортивный объект начали в 2019 году, впервые за его полувековую историю.
"Благодаря предложению Сергея Собянина направить дополнительные доходы столицы на реализацию приоритетных градостроительных программ должно ускориться строительство ряда социальных объектов, в числе которых стадион "Москвич" на Волгоградском проспекте", – отметил Бочкарев.
Теперь на месте старого стадиона появится современный спортивный комплекс, в котором каждый желающий сможет поиграть в футбол или заняться легкой атлетикой.
Всего объект будет рассчитан на 4 190 зрителей, а современная инфраструктура обновленного стадиона полностью будет соответствовать международным стандартам.
Кроме того, специалисты оборудуют поле системами полива и подогрева, уложат травяное покрытие и создадут секторы для прыжков с шестом, прыжков в высоту, бега с препятствиями и для других спортивных занятий.
Ранее физкультурно-оздоровительный комплекс на территории стадиона "Торпедо" на юге столицы ввели в эксплуатацию. Отмечается, что ФОК построили в рамках первого этапа реконструкции стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, которую реализуют за счет средств инвестора.
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