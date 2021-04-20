Еще 20 спортивных объектов построят в Москве до конца года – Собянин

14:34
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин рассказал, что в столице появятся еще 20 новых спортивных объектов до конца 2021 года.
"В Москве за последние годы построили 140 объектов, больших и маленьких. В этом году еще 20 будет сдано: и ледовые дворцы, и ФОКи, и борцовские залы, и футбольные поля", – поделился планами Собянин и выразил надежду, что Москва вскоре станет более спортивным городом.
Мэр также посетил находящийся в процессе строительства физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70". По его словам, это первая специализированная школа, построенная в столице за последние 10 лет.
В самом здании, помимо обычных тренировок, можно будет проводить и целые соревнования, для этого школу специально оборудуют мобильными трибунами.
"Пока заниматься рано, но месяца через два – три здесь уже можно будет реально заниматься, потому что все уже сделано", – отметил Собянин.
На данный момент общая строительная готовность объекта составляет уже 93%. По прогнозам строителей, полностью готовую школу введут в эксплуатацию уже к концу весны.
Строительство спортивного комплекса стартовало еще в 2018 году. Четырехэтажное здание площадью 4,8 квадратного метра включает в себя спортзал 36 на 36 метров, вмещающий в себя до 100 человек. Кроме того, там будут расположены зал хореографии и аэробики, тренажерный зал и буфет.
Ранее сообщалось, что в столице построят еще восемь спортивных объектов общей площадью более 46,6 тысячи квадратных метров. Как уточняется, земельные участки для строительства ФОКов были выставлены на городские аукционы, по пяти из них уже заключены договоры аренды. Так, три комплекса построят в ТиНАО, еще по одному – на севере и на востоке столицы.
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