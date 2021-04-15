Еще восемь спортивных комплексов построят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице построят еще восемь спортивных объектов общей площадью более 46,6 тысячи квадратных метров. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, земельные участки для строительства ФОКов были выставлены на городские аукционы, по пяти из них уже заключены договоры аренды. Так, три комплекса построят в ТиНАО, еще по одному – на севере и на востоке столицы.

"Инвесторам предстоит построить здесь современные физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, каркасно-тентовые корты для хоккея, футбола или гольфа, ледовые катки или игровые площадки для пляжных видов спорта", – приводятся в материале слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как уточняется, с победителями торгов будет заключен договор аренды на 49 лет, а возвести объект арендаторы должны в течение года с момента подписания документа.

Участвовать в торгах могут физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Трехэтажное здание площадью почти 21 тысяча квадратных метров расположится на улице Рождественской.

В нем будут обустроены крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб.

