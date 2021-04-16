Спорткомплекс с бассейном построят в Нагатинском Затоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Судостроительной улице построят спорткомплекс с бассейном. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста со ссылкой на председателя комитета Анастасию Пятову.

Как уточняется, рабочая группа градостроительно-земельной комиссии одобрила соответствующие изменения в городские правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

"По результатам внесения изменений в ПЗЗ на земельном участке ориентировочной площадью 0,93 гектара сможет разместиться физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном", – приводятся в сообщении слова Пятовой.

В пресс-службе уточнили, что суммарная поэтажная площадь объекта составит около 6,9 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. В нем обустроят крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб.

