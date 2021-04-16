ФОК с диагностическим центром появился в районе Преображенское

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Преображенское ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейнами и диагностическим центром, говорится на сайте Мосгосстройнадзора.

В спортивной части четырехэтажного комплекса размещены взрослый и детский бассейны, гидромассажная ванна, баня-хаммам, купель с холодной водой. Помимо тренажерных помещений и залов для групповых занятий, на третьем этаже разместятся студии сайкла и антигравити.

Взрослые смогут посетить медицинский центр с процедурным и диагностическим кабинетами.

"К проверкам ФОКа на всех стадиях строительства привлекался Центр экспертиз, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов", – говорится в сообщении.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в столице до конца года планируется завершить строительство 24 спортивных объектов. По его словам, за счет средств городского бюджета возведут 16 объектов, среди которых два футбольных поля, BMX-велодром, семь ФОКов и другие объекты.