Строительство 24 спортивных объектов в столице завершат до конца года

16:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В столице до конца года планируется завершить строительство 24 спортивных объектов, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Строительство новых спортивных объектов является одним из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры Москвы, и в ближайшие годы мы продолжим активно заниматься этим направлением", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, за счет средств городского бюджета возведут 16 объектов, среди которых два футбольных поля, BMX-велодром, семь ФОКов и другие объекты.
Бочкарев напомнил, что вклад в строительство спортивных объектов вносят и инвесторы. В марте был введен в эксплуатацию ФОК с бассейном в ЗелАО, а до конца текущего года за счет средств инвесторов возведут еще семь новых комплексов. Всего с начала года в Москве построено и введено в эксплуатацию более 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Трехэтажное здание площадью почти 21 тысяча квадратных метров расположится на улице Рождественской.
В нем будут обустроены крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб.
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