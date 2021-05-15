Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице начались общественные обсуждения 111 градостроительных проектов. Участники рассмотрят проекты объектов образования, спорта, инженерной и социальной инфраструктуры, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала председатель городского комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская, москвичи обсудят строительство общественно-деловых и жилых объектов, реконструкцию газовых и инженерных сетей, проекты развития производственных зон и многие другие.

"Нам крайне важно получать обратную связь от жителей", – приводятся в материале слова Княжевской.

Как уточняется, поучаствовать в общественных обсуждениях могут горожане, проживающие и работающие в границах разработки проектов, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, муниципальные депутаты, а также депутаты МГД.

В конце апреля в столице стартовал международный конкурс на лучший проект застройки промзоны Южный порт в районе Печатники. Его организовали компании AEON Corporation и "Ферро-Строй". Победителя выберут, основываясь на оригинальности, стоимости разработки проекта, подготовки документации и строительства одного квадратного метра.

