Международный конкурс на лучший проект застройки промзоны Южный порт стартовал в Москве

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Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве стартовал международный конкурс на лучший проект застройки территории промзоны Южный порт в Печатниках. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
"Компании AEON Corporation и "Ферро-Строй" организуют международный конкурс на лучший проект застройки территории Южного порта в Москве. Проект охватывает части промзоны № 26 Южный порт, а общая площадь застройки составит 35 гектаров. Победителя конкурса архитектурных проектов для застройки Южного порта определят 20 июня. В числе участников – мировые архитектурные бюро", – поделился Кузнецов.
Он подчеркнул, что на данной территории, которая станет новым центром городской жизни на юго-востоке, организуют многофункциональную среду для работы и отдыха.
"Она может стать уникальным транспортно-пересадочным узлом, позволяя в том числе пересаживаться с наземного транспорта на речной. Это придает дополнительное значение проекту благоустройства набережной в данном районе, которая может стать звеном в цепочке общественных пространств вдоль реки", – добавил архитектор.
Он отметил, что площадка вызовет интерес у архитекторов и позволит продемонстрировать все возможности современной архитектуры.
Уточняется, что конкурсанты и состав жюри уже определены. Лучший проект будут определять по оригинальности, стоимости разработки мастер-плана территории и стадии "П" на участок высотного градостроительного комплекса. Кроме того, участникам будет необходимо уложиться в стоимость строительства одного квадратного метра недвижимости в городе.
"Сроки реализации всего проекта составят 12 лет. В долгосрочной перспективе (до 2050 года) промзона в районе Печатники превратится в современный жилой район с высококачественной инфраструктурой. Помимо этого, будет построен общественно-деловой квартал и речной порт, также появятся новые "зеленые" общественные пространства", – заключили в Москомархитектуре.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Печатники на месте бывшей промышленной зоны № 57 Курьяново создадут современный общественно-производственный кластер. На данный момент в промзоне около станции МЦД-2 Перерва находятся гаражи и старые постройки, непригодные для использования.
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