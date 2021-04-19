Общественно-производственный кластер появится на месте бывшей промзоны в Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном районе Печатники на месте бывшей промышленной зоны № 57 Курьяново создадут современный общественно-производственный кластер, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"На территории предусмотрено размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков и бизнес-инкубаторов, что в перспективе позволит создать новые рабочие места", – приводятся слова Княжевской на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, работы будут проходить на площади восемь гектаров. На данный момент в промзоне около станции МЦД-2 Перерва находятся гаражи и старые постройки, непригодные для использования.
В материале говорится, что электронные общественные обсуждения плана реорганизации Курьянова проходят до 27 апреля. Жители столицы могут предложить свои идеи по реорганизации промзоны на сайте проекта "Активный гражданин".
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее рассказал, что в рамках городского проекта "Индустриальные кварталы" на месте бывших промзон в ЗАО появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, промышленные технопарки, общественно-деловая застройка, детские сады, школы, поликлиники, а также комфортные жилые дома.
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