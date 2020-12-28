Жилой квартал планируют построить на месте бывшей промзоны в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Современный жилой квартал планируют построить в рамках реорганизации на территории бывшей промышленной зоны "Южное Бутово". Об этом сообщает пресс-служба со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

"Проектом предусмотрено строительство двух образовательных блоков на 1 тысячу 550 мест и 475 мест, а также объектов здравоохранения, ретейл-парка и объектов общественного назначения", – приводятся в сообщении слова Княжевской.

В пресс-службе уточнили, что площадь объектов жилой застройки составит около 452 тысяч квадратных метров, объекты общественно-производственной застройки – около 103 тысяч квадратных метров. Площадь соцобъектов займет около 48 тысяч квадратных метров. Нежилые этажи планируют отдать под различные социально-бытовые услуги и досугово-спортивные центры.

Предполагается, что благодаря реализации проекта появится свыше 6 тысяч рабочих мест.

Ранее власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территорий производственной зоны Алтуфьевское Шоссе. В проект планируется вложить более 45 миллиардов рублей частных инвестиций. На этой территории появятся научно-производственные и общественно-деловые объекты, а также жилые дома. Сейчас там нет действующих производственных объектов.

